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Царьград

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Министр Мотэги подтвердил санкции Японии против России

Министр Мотэги подтвердил санкции Японии против России

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги подтвердил продолжение санкций против России, подчеркнув важность диалога между странами.

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