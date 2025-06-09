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Царьград

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Полсотни дронов за ночь: Атакованы семь русских регионов

Полсотни дронов за ночь: Атакованы семь русских регионов

За ночь над семью регионами России сбили почти полсотни дронов, есть повреждения и пожары.Украинские националисты вновь устроили налёт на Россию.

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