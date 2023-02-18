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Япония: запущенная КНДР ракета могла достигнуть США

Япония: запущенная КНДР ракета могла достигнуть США

Она упала в исключительной экономической зоне Японии. Ракета пролетела около 900 километров. Какой будет реакция на инцидент?Северная корея запустила баллистическую ракету, которая могла долететь до Соединенных Штатов, сообщает японское Минобороны.

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