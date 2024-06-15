Вредит нервной системе. Психолог предупредила об опасности Hamster Kombat

В интернете быстро набирает популярность игра Hamster Kombat, встроенная в мессенджер Telegram. Тапая на кнопку c изображением хомяка, пользователи зарабатывают внутриигровые монеты, надеясь в будущем обменять их на реальные деньги.
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