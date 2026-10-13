В Калужской области после атаки беспилотников повреждены школа, дома и автомобиль

В Калужской области при атаке беспилотников повреждены здание школы, два частных дома и автомобиль. Повреждения зафиксировали в Мосальском округе, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
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