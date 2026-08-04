БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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США — Иран, начинай сначала: Трамп в бешенстве, нефть дорожает, «Пэтриотов» не хватает

США — Иран, начинай сначала: Трамп в бешенстве, нефть дорожает, «Пэтриотов» не хватает

Удар по Иордании прервал хрупкое перемирие и пришпорил цены на нефть Константин Ольшанский Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press Ранним утром в среду, 29 июля КСИР нанес удар по стратегическим объектам США на территории Иордании.

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