США — Иран, начинай сначала: Трамп в бешенстве, нефть дорожает, «Пэтриотов» не хватает

Удар по Иордании прервал хрупкое перемирие и пришпорил цены на нефть Константин Ольшанский Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press Ранним утром в среду, 29 июля КСИР нанес удар по стратегическим объектам США на территории Иордании.
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