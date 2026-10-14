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ФедералПресс

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В Балакове отменили уроки в школах и закрыли детские сады после налета беспилотников

В Балакове отменили уроки в школах и закрыли детские сады после налета беспилотников

БАЛАКОВО, 14 октября, ФедералПресс. Власти саратовского города Балакова приняли решение отменить в среду занятия в школах после ночной атаки дронов, в результате которой погибла женщина и были повреждены дома.

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