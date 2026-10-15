Говорят, что улыбка и позитив помогают справляться с любыми неприятными ситуациями. Что ж, надеемся, владелец этого BMW улыбался достаточно широко, когда увидел, как на его машину упало дерево.
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