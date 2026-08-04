Политика как он...
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Политика как она есть

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На Сейшелах 14 часов искали заблудившихся российских туристов

На Сейшелах 14 часов искали заблудившихся российских туристов

Seychelles News Agency сообщило о благополучном завершении сложной поисково-спасательной операции. Двое 24-летних граждан России отправились в пеший поход в район Анс-Мажор, однако на обратном пути не смогли найти дорогу.

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