Макрон поприветствовал разрешение США бить по России

Президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) поприветствовал решение американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России.
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