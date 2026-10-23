max.ru/СУ СК России по Новосибирской области В Новосибирской области мать и сын предстанут перед судом по обвинению в избиении, от которого умер сожитель женщины.
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