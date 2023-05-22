Нижегородская правда

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Фисенко
    Хрен редьки не слащеЭрдоган не победи...
  • Slava Gauf
    На кол,Более 23 миллионо...
  • esaul
    А на русском языке написать никак? "Платформенный занятый" - это что? Говорите по-русски, вас обязательно поймут. Рус...В России решают п...

Депутаты рассмотрели предложения по повышению безопасности дорожного движения в Нижнем Новгороде

Депутаты рассмотрели предложения по повышению безопасности дорожного движения в Нижнем Новгороде

19 мая 2023 года на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству депутаты городской Думы обсудили итоги деятельности рабочей группы по организации дорожного движения в Нижнем Новгороде в 2022 году и обсудили планы на 2023 год.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх