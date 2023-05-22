Депутаты рассмотрели предложения по повышению безопасности дорожного движения в Нижнем Новгороде

19 мая 2023 года на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству депутаты городской Думы обсудили итоги деятельности рабочей группы по организации дорожного движения в Нижнем Новгороде в 2022 году и обсудили планы на 2023 год.
Популярные статьи
- Жители села Покров-Майдан вынуждены добираться в школу и на работу на резиновых лодках
- Илья Лагутин поделился историей восстановления самого старого дома в Нижнем Новгороде
- Александр Синелобов: «Специалисты портала «Госуслуги» никогда не запрашивают доступ к вашему личному кабинету и персональным данным»
Свежие комментарии