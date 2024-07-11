🇺🇦 Вечно ВСУ что-то или кто-то мешает вести боевые действия. Укроводятлы как обычно все саботируют😁 #Украина #ВСУ #ЗСУ.
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🇺🇦 Вечно ВСУ что-то или кто-то мешает вести боевые действия. Укроводятлы как обычно все саботируют😁 #Украина #ВСУ #ЗСУ.
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