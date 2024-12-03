Захарова: Киев продолжает саботировать обмен военнопленными

Власти Украины продолжают саботировать процесс обмена пленными. Они не готовы к конкретной работе, а используют эту тему как медийный инструмент, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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