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Бавария – Арсенал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 17 апреля

Бавария – Арсенал где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига чемпионов УЕФА 17 апреля

В среду, 17 апреля, сыграют Бавария и Арсенал в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА. Угадывайте счет матчей и получайте бонусы ➡➡➡ Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».

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