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Царьград

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Россия опровергает мифы. 2,5 млн русских готовы идти на фронт. Что скажет Зеленский?

Россия опровергает мифы. 2,5 млн русских готовы идти на фронт. Что скажет Зеленский?

Несмотря на спекуляции западной пропаганды о скорой капитуляции России, подпитываемые заявлениями о возможной роли в этом Дональда Трампа, страна продолжает готовиться к вооружённой борьбе и достижению победы.

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