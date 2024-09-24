Полянский упрекнул главу МИД Британии за произнесение лозунга ОУН-УПА* в СБ ООН

По его словам, слышать это было «отвратительно» Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский упрекнул главу Министерства иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми за произнесение лозунга Организации украинских националистов* и её боевого крыла - «Украинской повстанческой армии»** - на заседании Совета Безопасности по Украине.