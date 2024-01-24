Ник Кирьос: Зверев показал безупречную игру в матче с Алькарасом

Финалист Уимблдона-2022 из Австралии Ник Кирьос положительно оценил игру испанца Карлоса Алькараса после поражения в рамках встречи с немцем Александром Зверевым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.
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