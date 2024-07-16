Для создания проекта реставрации "Дома Полякова" в Барнауле снова ищут подрядчика

Год назад на разработку проекта реставрации "Дома Полякова" в Барнауле уже пытались найти подрядчика, однако тогда заявку никто не подал Власти Алтайского края снова ищут подрядчика, который создаст проектную документацию реставрации и приспособления для современного использования исторического здания "Дом Полякова" на ул.