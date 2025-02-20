Политолог Сипров: Трамп дал понять, что не хочет иметь дел с Зеленским

Американский президент Дональд Трамп впервые назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов и врагом мира», и тем самым послал главарю киевского режима черную метку, намекнув, что США избавятся от него в ближайшее время, не дожидаясь весенних выборов на Украине.