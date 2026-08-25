Затопленный астраханский переулок обойдется городской администрации в полтора миллиона с лишним

Астраханская мэрия заплатит 1,6 млн рублей за разливы стоков из бесхозной трубы Цена коммунального сиротства Очередное судебное разбирательство вокруг астраханского коммунального хозяйства завершилось неожиданным поворотом: арбитраж освободил МУП «Астрводоканал» от экологического штрафа за розлив нечистот, переложив расплату напрямую на городскую казну.