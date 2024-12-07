Какой сегодня праздник: 8 декабря – Международный день художника

Международный день художника отмечается 8 декабря. Этот праздник был учрежден в 2007 году Международной ассоциацией "Искусство народов мира" и направлен на привлечение внимания к изобразительному искусству, а также к художникам, как профессионалам, так и любителям.
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