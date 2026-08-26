Врач рассказала о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР

Временно исполняющая обязанности главного врача Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Юлия Лысенко рассказала о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в ЛНР.
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