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Газета.ру

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Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев стали родителями

Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев стали родителями

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио гимнастка Дина Аверина и ее муж олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев стали родителями.

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