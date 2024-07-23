В Хабаровске патриотический форум впервые объединит три федеральных округа

В Хабаровске в период с 26 по 29 августа состоится окружной патриотический форум. Его проведут в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование".
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