«Зеленский бесится»: «просроченный» хочет нагадить и сбежать из Киева 9 мая. Москва готова бить «Орешником»

Инсайдеры сообщают: Белоусову отдан приказ действовать жёстко — цели для удара уже на карте, а ВС РФ в полной готовности.
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