Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Зеленский бесится»: «просроченный» хочет нагадить и сбежать из Киева 9 мая. Москва готова бить «Орешником»

«Зеленский бесится»: «просроченный» хочет нагадить и сбежать из Киева 9 мая. Москва готова бить «Орешником»

Инсайдеры сообщают: Белоусову отдан приказ действовать жёстко — цели для удара уже на карте, а ВС РФ в полной готовности.

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Комментарии
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Николай Лукьянов
А жаль, может задумались бы все остальные....
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10 час.
Анатолий Анатольев
БЕГИ УКРАИНЕЦ - тебя ПРЕДАЛ наркоша!!!!
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5 час.
Ваша Светлость
Рот закройте, воняет от Вас...
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22 мин.
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