Реагент, соль, или песок? Как Петербург намерен бороться с гололедом

Ничего не мешает местным коммунальщикам активно посыпать дороги противогололедным реагентом. Уже начался поток жалоб — от тех, у кого страдают собаки, и кто просто не понимает, зачем тратить время и деньги на борьбу с тем, чего пока нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии