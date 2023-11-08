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Реагент, соль, или песок? Как Петербург намерен бороться с гололедом

Реагент, соль, или песок? Как Петербург намерен бороться с гололедом

Ничего не мешает местным коммунальщикам активно посыпать дороги противогололедным реагентом. Уже начался поток жалоб — от тех, у кого страдают собаки, и кто просто не понимает, зачем тратить время и деньги на борьбу с тем, чего пока нет.

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