Рогов: ВС РФ перешли реку Мокрые Ялы в районе Сторожевого в ДНР

ВС РФ перешли реку Мокрые Ялы в районе села Сторожевое к югу от Великой Новоселки в ДНР, передает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.