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Мировое обозрение

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Иран заявил о захвате американского подводного дрона Dive-LD

Иран заявил о захвате американского подводного дрона Dive-LD

Корпус стражей исламской революции Ирана опубликовал кадры, на которых запечатлен американский автономный подводный аппарат Anduril Dive-LD.

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