17 ноября - международный День студентов

Международный день студентов (International Students' Day) отмечается 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне (Великобритания) на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма.
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