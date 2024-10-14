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В США впервые за 24 года отправились две гигантские панды из Китая

В США впервые за 24 года отправились две гигантские панды из Китая

Впервые за многие годы в США были отправлены гигантские панды из Китая, передает телеканал CNN. Две гигантские панды Бао Ли и Цин Бао отправились в Национальный зоопарк Вашингтона из исследовательского центра в Дуцзяньяне, расположенном на юго-западе Китая.

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