В США впервые за 24 года отправились две гигантские панды из Китая

Впервые за многие годы в США были отправлены гигантские панды из Китая, передает телеканал CNN. Две гигантские панды Бао Ли и Цин Бао отправились в Национальный зоопарк Вашингтона из исследовательского центра в Дуцзяньяне, расположенном на юго-западе Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии