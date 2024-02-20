Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasil Cornev
    Почитай Уставы, к примеру  Батальон в наступлении, кое что узнаешь .Шойгу: операция Г...
  • Юрий Зубрин
    Он опасен в первую голову для Украины и её населения!Экс-депутат Рады ...
  • StarPer
    А минимальные потери, это сколько?Шойгу: операция Г...

Эксперт Федутинов: в зоне СВО дроны могут применить бомбардировочную тактику

Эксперт Федутинов: в зоне СВО дроны могут применить бомбардировочную тактику

Ведущий российский аналитик по беспилотным системам Денис Федутинов заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в ближайшей перспективе могут появиться малые дроны, сбрасывающие бомбы на противника, подобно бомбардировщикам в период Великой Отечественной войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх