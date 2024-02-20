Эксперт Федутинов: в зоне СВО дроны могут применить бомбардировочную тактику

Ведущий российский аналитик по беспилотным системам Денис Федутинов заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в ближайшей перспективе могут появиться малые дроны, сбрасывающие бомбы на противника, подобно бомбардировщикам в период Великой Отечественной войны.
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