Эксперт Федутинов: в зоне СВО дроны могут применить бомбардировочную тактику

Ведущий российский аналитик по беспилотным системам Денис Федутинов заявил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в ближайшей перспективе могут появиться малые дроны, сбрасывающие бомбы на противника, подобно бомбардировщикам в период Великой Отечественной войны.