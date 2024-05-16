РИА Новости: арестованный во Владивостоке американский военный признал вину

Американский военнослужащий Гордон Блэк, которого заключили под стражу по обвинению в краже во Владивостоке, признал свою вину во вменяемом ему преступлении и сейчас , сообщили РИА Новости в управлении МВД России по Приморскому краю.
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