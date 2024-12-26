РФС отстранил пятерых российских футболистов за договорные матчи

Договорные матчи в Молодежном первенстве России в 2024 году устроили пять российских футболистов. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял в отношении недобросовестных спортсменов строгие санкции, сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.
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