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РФС отстранил пятерых российских футболистов за договорные матчи

РФС отстранил пятерых российских футболистов за договорные матчи

Договорные матчи в Молодежном первенстве России в 2024 году устроили пять российских футболистов. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял в отношении недобросовестных спортсменов строгие санкции, сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

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