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Хлусевич об Абаскале: «Сохранил в «Спартаке» то, что было, и приумножил. Образовался коллектив. Атмосфера – великолепная»

Даниил Хлусевич высказался о работе Гильермо Абаскале на посту главного тренера «Спартака». «Мог ли представить, что будем вторыми перед паузой? Конечно, мог.

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