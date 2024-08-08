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USADA — о заявлении WADA: отчаянные попытки очернить других

USADA — о заявлении WADA: отчаянные попытки очернить других

Антидопинговое агентство США (USADA) ответило на заявление Всемирного антидопинговое агентства (WADA), которое обвинило США в нарушении антидопинговых правил.

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Комментарии
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Житель Империи
Ну-ну…
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18 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Прошли те прекрасные времена, когда спорт и культура были вне политики, ну почти вне политики или хотя бы не так откровенно. Теперь всё работает в интересах политики, американской политики, потому придётся создавать свои культурные и спортивные мероприятия без участия англосаксов и пиндосов и вне их юрисдикции, вне контроля подчиненных им структур. Трансгендерные игрища в пОриже показывают, что по другому - никак.
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17 час.

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