USADA — о заявлении WADA: отчаянные попытки очернить других

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Леонид Ла Рошель

Прошли те прекрасные времена, когда спорт и культура были вне политики, ну почти вне политики или хотя бы не так откровенно. Теперь всё работает в интересах политики, американской политики, потому придётся создавать свои культурные и спортивные мероприятия без участия англосаксов и пиндосов и вне их юрисдикции, вне контроля подчиненных им структур. Трансгендерные игрища в пОриже показывают, что по другому - никак.