Лукашенко: Европе и Украине будет «труба»

В случае, если Россия и США придут к согласию, то Украине и Европе придется трудно, просто «труба», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
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