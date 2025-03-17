Пресс-служба президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусский коллега Александр Лукашенко извинился перед ним в телефонном разговоре в первые дни после начала российской военной операции.
«Володя, это не я»: Зеленский рассказал об извинениях Лукашенко в первые дни СВО
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Игорь Кузнецов
Если было бы нечто подобное в телефонных разговорах Лукашенко и Зеленского во время начала СВО, тогда бы всё это сразу "преподнесли". Лукашенко объяснил, что 24 февраля 2022 года отдельные части российской армии зашли на Украину с территории Белорусии. Произошло это, по его словам после того, как закончились совместные учения армий РФ и Белоруссии. В интервью американскому блогеру Марио Науфалу Лукашенко заявил: "Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. ..." После разговора пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что президент Беларуси не извинялся перед Зеленским.
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7 час.
Вадим Кузнецов
Интересно, куда же теперь побежит зеленский (если добежит, конечно) Точно не в Белоруссию.
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7 час.
Игорь Кузнецов
Если в Великобританию, пусть вспомнит ванную комнату, галстук на шее Березовского 😜
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7 час.
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