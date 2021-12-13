"Интеррос" завершил перевод своей кипрской компании на остров Русский

Группа "Интеррос" завершила перемещение своей зарубежной компании "Интеррос Капитал", контролирующей 31,5% акций ГМК "Норильский никель", из кипрской юрисдикции в Специальный административный район (САР) на острове Русский (Дальний Восток, Россия).
Группа "Интеррос" завершила перемещение своей зарубежной компании "Интеррос Капитал", контролирующей 31,5% акций ГМК "Норильский никель", из кипрской юрисдикции в Специальный административный район (САР) на острове Русский (Дальний Восток, Россия).
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