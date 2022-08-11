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Эксперт заявил, что "VK Видео" может заменить YouTube в России уже сейчас

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Российская онлайн-платформа "VK Видео" может уже сейчас заменить иностранный хостинг YouTube в случае его блокировки, поделился мнением с РИА Новости директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.

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