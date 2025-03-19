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Царьград

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Украинский дрон атаковал больницу: Хинштейн о последствиях в Хомутовке

Украинский дрон атаковал больницу: Хинштейн о последствиях в Хомутовке

Хинштейн заявил об атаке украинского FPV-дрона на Хомутовскую центральную больницу. В результате удара ущерб был нанесен зданию, однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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