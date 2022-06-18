Военное обозрение

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Украинский генерал назвал примерные потери ВСУ в тяжёлой технике с начала российской спецоперации

Украинский генерал назвал примерные потери ВСУ в тяжёлой технике с начала российской спецоперации

Украинский генерал Владимир Карпенко дал интервью американскому изданию National Defense. Основная часть интервью, по понятным причинам, была посвящена проводимой Россией специальной военной операции.

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