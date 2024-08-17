«Краснодар» объявил о переходе уругвайского защитника Гонсалеса

Уругвайский защитник испанской «Мальорки» Джованни Гонсалес стал игроком «Краснодара». Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до 2029 года, сообщает пресс-служба южан в официальном Telegram-канале клуба.
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