В Новосибирске продолжает разрастаться "портал в ад" на левом берегу

Строители пытаются укрепить грунт сваями, однако земля продолжает обваливаться.В Ленинском районе Новосибирска огромная воронка в микрорайоне Горский, возникшая после аварии в системе канализации 12 июля, продолжает разрастаться и представляет угрозу для близлежащих домов и инфраструктуры, сообщает издание "Абзац".