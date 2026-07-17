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Царьград

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В Новосибирске продолжает разрастаться "портал в ад" на левом берегу

В Новосибирске продолжает разрастаться "портал в ад" на левом берегу

Строители пытаются укрепить грунт сваями, однако земля продолжает обваливаться.В Ленинском районе Новосибирска огромная воронка в микрорайоне Горский, возникшая после аварии в системе канализации 12 июля, продолжает разрастаться и представляет угрозу для близлежащих домов и инфраструктуры, сообщает издание "Абзац".

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