ФСБ задержала участников ОПГ, похитивших детей в Екатеринбурге

Правоохранители задержали в Екатеринбурге участников ОПГ, занимавшейся вымогательством и шантажом. Злоумышленники украли двух детей и требовали выкуп у родственников, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
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