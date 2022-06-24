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В Иркутске майнеры передавали свои видеокарты в засекреченный «хостел». Что могло пойти не так?

В Иркутске майнеры передавали свои видеокарты в засекреченный «хостел». Что могло пойти не так?

Полиция в Иркутске возбудила уголовное дело в отношении организаторов майнинг-отеля, их подозревают в мошенничестве и хищении вычислительного оборудования своих клиентов.

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