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Царьград

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В ДТП с грузовиком на трассе «Иртыш» погиб 39-летний водитель УАЗа

В ДТП с грузовиком на трассе «Иртыш» погиб 39-летний водитель УАЗа

Вечером 3 октября на трассе Р-254 «Иртыш» в Татарском районе Новосибирской области водитель «УАЗ Фермер» не пропустил грузовик «Ситрак» на нерегулируемом перекрёстке и погиб на месте до приезда скорой помощи.

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