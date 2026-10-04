В ДТП с грузовиком на трассе «Иртыш» погиб 39-летний водитель УАЗа

Вечером 3 октября на трассе Р-254 «Иртыш» в Татарском районе Новосибирской области водитель «УАЗ Фермер» не пропустил грузовик «Ситрак» на нерегулируемом перекрёстке и погиб на месте до приезда скорой помощи.