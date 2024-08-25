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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Курица в сметане и зернистой горчице (просто готовить, красиво и вкус отличный)

Для приготовления курицы есть множество маринадов, которые делают её сочной, ароматной и вкусной. Они могут быть приготовлены на основе соевого соуса, вина, разного уксуса, лимонного сока, сметаны, йогурта, майонеза, горчицы и куриных яиц.

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