Курица в сметане и зернистой горчице (просто готовить, красиво и вкус отличный)

Для приготовления курицы есть множество маринадов, которые делают её сочной, ароматной и вкусной. Они могут быть приготовлены на основе соевого соуса, вина, разного уксуса, лимонного сока, сметаны, йогурта, майонеза, горчицы и куриных яиц.
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