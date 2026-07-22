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Контрафронт

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Парагвай: По меньшей мере три человека, в том числе двое полицейских, были убиты, еще один человек...

Парагвай: По меньшей мере три человека, в том числе двое полицейских, были убиты, еще один человек ранен, а полицейский участок подожжен в результате нападения группы вооруженных людей в поселении Наранхито, округ Ибираробана, департамент Каниндею, в ночь с 21 на 22 июля.

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