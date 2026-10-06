Пешеходные переходы, скверы и тротуары: в Иркутске благоустраивают пять избирательных округов

В избирательных округах № 3, 6, 21, 24 и 32 продолжаются работы по благоустройству: на ул. Баумана и в округе № 6 обустроили пешеходные переходы, в микрорайоне Топкинский благоустраивают сквер, в округе № 24 идут работы по тротуарам и ограждению на ул.
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